لجنة للإشراف على إنشاء الميادين والنصب التذكارية بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة للإشراف على إقامة أو إنشاء ميادين ونصب تذكارية تحمل أسماء شخصيات عامة، إلا بعد موافقة اللجنة المُشكلة، برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ.

وأوضح المحافظ أن اللجنة تقوم بعملية التقييم والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والإنشائية لإقامة الميدان أو النصب التذكاري، واختيار المكان الأنسب له، على أن يتماشى مع خطة تجميل وتطوير ميادين المحافظة، والتي تهدف إلى إعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أنه لن يتم الموافقة على تخصيص قطع أراضي للجهات الحكومية لإقامة منشآت خدمية عليها، إلا بعد التأكد من إدراج تلك المنشآت في خطة تنفيذ الجهة الحكومية، وتوافر الاعتماد المالي اللازم لذلك، حفاظاً على المال العام .