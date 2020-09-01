بعد أسبوع من افتتاحها.. ارتفاع في أعداد الزائرين لحديقة حيوان الجيزة

واصلت حدائق الحيوان استقبال الزائرين للأسبوع الثاني منذ افتتاحها الأحد الماضي وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب في الحدايق 5 أشهر متواصلة.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الوطن"، إنه تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الموصى بها من قبل وزارة الصحة وقواعد الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، وتتمثل في عدم تواجد أكثر من 3.5 ألف زائر داخل حديقة حيوان الجيزة والتي تمثل أقل من 50% من الزائرين، مؤكدا على انتشار أفراد الأمن في جميع الطرقات وأمام أبواب الدخول ومنافذ بيع تذاكر الدخول للتأكد من ارتداء كمامات الدخول واستخدام كاشف الحرارة أثناء دخول زوار الحديقة من أبوابها.

وتابع أن أعداد الزائرين في ارتفاع مستمر عن اليوم الأول الذي شهد إقبالا متوسطا لم يتعدى الألفين ونصف، مشيرا إلى أن أكثر الأيام التي شهدت كثافة كان الجمعة الماضي وبلغ فيه عدد الزائرين 3.5 آلاف مواطن، ورغم تواجد مواطنين على الأبواب تم تأجيل دخولهم حتى خرج آخرون وفقا للعدد المعلن، وهو إجراء يحدث لأول مرة بالحديقة ضمانا للكثافة المنخفضة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد رجائي أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما تم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات والأسر لحديقة الحيوان مع مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.

ولفت أن من بين إيجابيات ما يحدث من كثافة منخفضة استمتاع الزوار بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة منها حيوان البكة الذي يتميز بالوداعة والهدوء ويشبه الجمل ويجذب الأطفال، بالإضافة إلى 5 أصلة هندي وماليزي وعدد من الزواحف الأخرى.

ولفت إلى أن زوار الحديقة خاصة من الأطفال يمكنهم أيضا الاستمتاع بحديقة حيوان الطفل التي افتتحها وزير الزراعة قبل ظهور فيروس كورونا وتعد مزارا تعليميا تضم أنواع من الحيوانات والطيور التي يعشقها الأطفال مثل طائر البشاروش والبجع والايل الأوروبي والغزال المصري والسياسي البني وفقرة تعليمية يتم عرضها للأطفال حول كل حيوان وتعليم الرفق بالحيوان وعدم إيذاء الحيوان لأن الحديقة لها دور تعليمي.