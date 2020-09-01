انتظام العمل في 29 متحفا أثريا على مستوى الجمهورية

بعد أكثر من خمسة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا عاود متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل فتح أبوابة للجمهور في ظل مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية منها منع الدخول بغير الكمامات وألا يزيد عدد الزوار عن 100 زائر في الساعة.

"الوطن" شهدت الدقائق الأولى من إعادة الفتح حيث انتشرت لافتات التعليمات بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والتباعد على طول الممر المؤدي للمباني الرئيسية كما تم وضع إشارات التباعد على الأرضيات.

وأجرى الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف جولة تفقدية بالمتحف للوقوف على آخر المستجدات في اليوم الأول من الفتح.

وقال عثمان إن عدد المتاحف التي تفتح أبوابها اليوم 17 متحفا تنضم 12 متحفا تم إعادة افتتاحهم مطلع يوليو الماضي ليكون إجمالي المتاحف المفتوحة على مستوى الجمهورية اليوم 29 متحفا، مشيرا إلى انتظام العمل في 29 متحفا لتعاود استقبال جمهورها ومباشرة انشتطها المختلفة.