محافظ بورسعيد: إزالات فورية لـ45 حالة تعد على أملاك الدولة بالأحياء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أحياء المحافظة، نجحت الإثنين، في تنفيذ 45 حالة إزالة فورية بالبناء المخالف والعشوائي، ومخالفات تنظيم على أراضي وأملاك الدولة، بواقع 18 قرار إزالة بحي المناخ، و17 الضواحي، من ضمنها مخزن مقام بالمخالفة على مساحة 850 م.

وأشار المحافظ، إلى تنفيذ 9 قرارات بحي الزهور، إلى جانب إزالة 19 مزرعة سمكية مخالفة، بمساحة 90 فدان بجنوب المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، بتكثيف الحملات للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم، لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة، وإزالتها فورا، وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العسكرية للمتعدين والمخالفين للقانون، طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأكد على استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، في تنظيم الحملات لإزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.