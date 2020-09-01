طالب وصديقه يشرعان بقتل صاحب معرض لتشهيره بوالدة المتهم

شرع طالب في قتل صاحب معرض للأدوات الصحية في محافظة القليوبية، بسبب قيام الأخير بالتشهير بوالدة الأول ونشر صور لها على موقع "فيسبوك"، حيث قام، بمعاونة أحد أصدقائه، باستدراج المجني عليه إلى منطقة نائية، حيث قاما بالتعدي عليه بالضرب، حتى فقد وعيه، واعتقدا أنه فارق الحياة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من قسم شرطة بنها، بورود بلاغ بالعثور على صاحب معرض أدوات صحية، مُقيم بدائرة المركز، ملقى عند نزلة الطريق الإقليمي، باتجاه بنها دائرة المركز، مُصاباً بجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة طالب جامعي، بمساعدة صديقه، وعب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقرر الأول أن المجني عليه قام بإنشاء عدة صفحات على موقع "فيسبوك"، نشر عليها صور خاصة بوالدته، بقصد التشهير بها والنيل من سمعتها، نظراً لوجود خلافات بينهم، مما دفعه إلى عقد العزم على التخلص منه.

وأضاف أنه في سبيل تنفيذ مُخططه، استعار سيارة ملاكي خاصة بزوج والدته، واستعان بصديقه، بالمتهم الثاني، وتوجها بالسيارة إلى معرض المجني عليه، وطلبا منه استقلال السيارة معهما للتنزه، وأثناء سيرهم، تعديا عليه بالضرب، مما أفقده الوعى، فقاما بإلقائه في مكان العثور عليه، معتقدين وفاته، وفرا هاربين بالسيارة.

وأكد المتهم أنه تخلص من أدوات الجريمة بإلقائها على الطريق، وبمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء في أقوال الأول، وأرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود أثار دماء بها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.