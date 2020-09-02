بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مشروعات تنموية بمركز نبروه في الدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، عددًا من المشروعات التنموية بمركز ومدينة نبروه بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وشارك في الإفتتاح نواب البرلمان، فؤاد بدراوي، بسام فليفل، ومحمد الشورى، وأبناء مركز نبروه.

شملت الزيارة إفتتاح مجمع خدمات قرية الطيبة الجديد الذي جرى إنشاؤه على مساحة 227 مترًا مربعًا، ويضم المبنى طابقين، الأول يضم السجل المدني ومقر المجلس الشعبي المحلى للقرية، والثاني مخصص لمكتب التموين، والوحده المحلية للقرية، وبلغت تكلفته الإجمالية 2.430 مليون جنيه، وأقيم المبنى بالجهود الذاتية على أرض تابعه للوحدة المحلية للقرية.

وتوجه المحافظ إلي قرية بهوت لإفتتاح مبنى الوحده المحلية للقرية على مساحة 365 مترًا مربعًا بتكلفة قدرها 2.800 مليون جنيه منهم 550 الف جنيه جهود ذاتية، وتفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية في تنفيذ مجمع خدمات قرية نشا الجديد الذى أقيم على مساحة 250 مترًا مربعًا.