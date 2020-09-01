السماح للعاملين بجامعة أسيوط بالانصراف ساعة مبكرا

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً يقضى بالسماح للعاملين بالانصراف ساعة مبكراً عن المواعيد الرسمية المقررة سابقاً مع استمرار قراره بتقسيم العمل بالتناوب على فترتين تبدأ الأولى من 7:30 صباحاً إلى 1:30 مساءاً أما الثانية فتبدأ من الساعة 11 صباحاً وحتى الـ 5 مساءاً، مع السماح للحوامل والمستحقات لساعة رضاعة بالإنصراف ساعة أخرى مبكراً، وكذلك ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن قراره بتقسيم قوة العمل على فترتين يأتى امتدادا للإجراءات الوقائية التى بدأتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا وسوف يتم تطبيقه لحين انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة رسمياً.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن قراره يهدف إلى تجنب حدوث تكدس فى المكاتب الإدارية طوال ساعات العمل التي تصل إلى 7 ساعات في المعتاد، وما يتضمنه ذلك من ازدحام في مواعيد الحضور والانصراف وكذلك في دورات الأتوبيس سواء التابعة للجامعة أو المواصلات الخارجية.

وشدد رئيس الجامعة على كافة العاملين بإرتداء الكمامات أثناء فترة العمل مع تعرض المخالفين للجزاء الفوري بخصم 3 أيام من المرتب، مشيراً إلى منح أى مصاب بفيروس كورونا إجازة لا تقل عن 14 يومًا وقد تمتد لأكثر من ذلك لحين تمام شفائه مع تقديم كافة المستندات الدالة على إصابته بالفيروس من اللجنة الطبية أو المستشفى الجامعي أو أي مستشفى حكومي من مستشفيات وزارة الصحة.