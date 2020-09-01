موظف يعترف بقتل والدته: "خفت أمي تفضحني فقتلتها"

"قتلت أمي بعد ما خفت أنها تفضحني قدام صاحبي.. قتلتها وكل يوم بحلم بصورتها طوال الـ 9 سنين"، بهذه الكلمات اعترف موظف بتفاصيل قتل والدته عام 2011 بمنطقة وسط البلد بعابدين، ليقرر قاضي التجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن فريق البحث الجنائي أحضر التقرير الطبي الخاص بالضحية في ذلك الوقت، وتضمن التقرير أنه يوجد فرق توقيت بين موعد قيام المبلغ نجل الضحية ووفاة الأم، ودلت التحريات أن المبلغ اختلق قصة مقتل والدته على يد مجهول وسرقة محتويات الشقة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة في نهاية شهر يوليو عام 2011 بلاغًا من طالب يفيد بالعثور على جثة والدته مقتوله داخل شقتهما بمنطقة عابدين، وتبين أن المتهم دخل إلى مسرح الجريمة بطريقة مشروعة، ودلت المعاينة أن المتهم قام بكتم أنفاس المجني عليها ووجود بعض السحاجات في الرقبة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.