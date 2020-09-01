ندى موسى تشارك في "الوجه الآخر" بـ"فرح"

نشرت الفنانة ندى موسى، صورة من شخصية مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "موسى"، "فرح .. الوجه الآخر قريبا".

ويتناول المسلسل الذي تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.

مسلسل "الوجه الآخر" يضم إلى جانب ماجد المصري العديد من النجوم منهم نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمي، مهند حسني.

وتجري الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات مع بعض الشباب، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

وسجل مدحت صالح تتر مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من بطولة ماجد المصري، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.