كاميليا ورد تطلق أغنية "ليلة" على يوتيوب

أصدرت الفنانة كاميليا ورد، كليبا جديدا بعنوان "ليلة"، سيتم نشره عبر قناتة شركة لايف ستايلز فيديو الرسمية على يوتيوب.

تولى المخرج فادي حداد، تنفيذ الفيديو كليب، حيث أظهر كاميليا بصورة مبتكرة في عدد من المشاهد، وهي ترتدي كمامات عصرية ومزينة بالأحجار الكريمة، وسط قالب راقص يضج بالفرح والإيجابية.

وصادف تصوير العمل، وقوع انفجار المرفأ الضخم في العاصمة اللبنانية، حيث كان موقع التصوير قريبا جداً من الحادثة، ما دفع فريق العمل لإيقاف التصوير قبل اكتمال باقي المشاهد بسبب الضرر الذي لحق بالديكور.

ورغم الحدث الأليم، أصرت الشركة والمخرج أن يرى العمل النور بأجمل صورة وبكل إيجابية.

أغنية "ليلة" من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد عبيه، توزيع أمين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو M sound 2 .

وتقول كلمات الأغنية:

"ليلة.. بتفرح الزعلان.. وتحلي أى مكان.. وتفرفش المخنوق.. ليلة.. نسهرها بقى ونعيش.. قول للنهار ميجيش.. الليلة يلا نروق.. ياقمرنا تعالى الليلة دي الليلة السهرة جميلة.. خلينا كدا.. خلينا إيه.. الليلة الحلوة دي.. وأمانة يادنيا أمانة.. جوانا قلوب عشمانة.. ومن الأيام طمعانة في ليالي حلوة زي دي ليلة.. بالعمر كله ساعات.. بتتملى بحكايات... تفضل سنين وسنين ليلة.. فيها من ليالى زمان.. إحساس بيدى أمان.. ويلا بينا نعيش"