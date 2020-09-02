خبراء يحذرون من استخفاف المقاهي بإجراءات كورونا الوقائية

حذر عدد من الخبراء، من تهاون أغلب المقاهى فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أقر مجلس الوزراء عدد من الاشتراطات والمعايير العامة، لعملية فتح الكافيهات، فى 27 يونيو الماضى، بعد غلقها فترة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

عرفة: الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي تواجه باستخفاف

وقال الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية، إن هناك التزام كبير داخل المقاهي بحظر الشيشة، باستثناء حالات محدودة، يتم التعامل معها بالغلق، بينما الإجراءات الاحترازية الأخرى، التى تم وضعها للحد من انتشار فيروس كورونا، يتم التعامل معها، باستخفاف واستهانة ومنها عدم الالتزام بنسبة 25%، من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى، وأيضا عدم الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف عرفة لـ"الوطن"، أن من ضمن الضوابط الاعتماد على أدوات أحادية الاستخدام من أكواب ورقية وخلافه، وهذا لا يتم إلا فى حالات محدودة، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه والتركيز على عملية التعقيم للحد من أى أمراض، بالإضافة إلى ضرورة توفير سلال مهملات تفتح بالقدم، دون الحاجة إلى اللمس فى المقاهى والحمامات.

وأشار إلى أن مسألة ارتدء الكمامة بالنسبة للعاملين داخل الكافيهات أو قياس درجة حرارة لهم، أمر يكاد يكون معدوم.

الناظر: لا بد من إحكام الرقابة على الكافيهات

وقال الدكتور علاء الناظر، خبير تنمية وإدارة محلية، إن على الوحدات المحلية أحكام الرقابة والمتابعة على الكافيهات، لمنع أى تجاوزات أو اختراقات للاجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه على رواد وأصحاب المقاهي دور كبير فى اتباع إجراءات السلامة والحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم السماح بأى تجاوز يؤدى إلى الأشرار بالمواطنين، وإعادة انتشاره فيروس كورونا.

ودعا الناظر إلى أهمية تنظيم حملات مستمرة، وإنفاذ القانون على المخالفين والإعلان عن ذلك، حتى يكونوا عبرة للآخرين.