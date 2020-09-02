حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد بدرجة كبيرة، إذ يمكن أن يصل إلى درجة حب الامتلاك عندما يحب شيئًا أو شخصًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.