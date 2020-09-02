صور.. معرض الربع الثقافي: كتب من نيتشة لـ ابن تيمية

استقبل "معرض الربع للكتاب" بشارع المعز، في أول أيام افتتاحه، عشرات من الزوار، الذين تزاحموا أمام أرفف الكتب، لشراء الكتب بأسعار مخفضة، حيث تبدأ أسعار الكتب من جنيه واحد، كما يضم المعرض، مئات العناوين متنوعة التوجهات، منها كتب فكرية للمفكر فراس السواح، وكتب لابن تيمية، والشعراوي، هذا بخلاف الكتب الأدبية لإيزابيل الليندي، وتوفيق الحكيم وغسان كنفاني وغيرهم.

وقال أحمد حسين منسق المعرض، لـ"الوطن": "نحن تابعين لمركز (فدا)، وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح، وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والمعرض استطاع جذب القراء من سن 20: 60 سنة، على مدار ثلاث سنوات، نظم خلالها، نحو 6 دورات، موضحا: توقفنا في الشهور الماضية بسبب كورونا، وفى العودة، تم التنبيه على الرواد على الحضور بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وعن روافد المعرض، قال "حسين": تشمل عدد من المكتبات التي وقعنا معها بروتوكول تعاون، منها مكتبة مصر، والمعارف والشروق، والمكتبات الإسلامية من خلال توقيع برتوكول تعاون، وتوفر لنا بذلك الكتب بأسعار زهيدة تمكننا من بيع كتب لأحمد مراد مثلا ب 10 جنيه، وكتب لأحمد خالد توفيق بجنيه واحد، لذلك نجد شباب من المحافظات يحرصون على زيارة المعرض كل عام"

مشيرا إلى "نهدف إلى إحياء فلسفة عمل سور الأزبكية، التى فقدت دورها، بعد ارتفاع أسعار الكتب في السور"، مؤكدا أن المعرض يضم كتب متنوعة فكريا: "لدينا من نيتشه إلى ابن تيمية، مصر بلد التنوع الثقافي في إطار الوحدة الجغرافية".

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على كتب أحمد خالد توفيق، والكتب الأدبية، وكذلك الكتب الدينية على اختلاف تنوعها، وحين تنفد الكتب من الأرفف نقوم نتزويد المعرض بمجموعات جديدة.