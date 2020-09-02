أمين عبدالغني قائما بأعمال عميد "إعلام السويس"

أصدر الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، قرارا بالموافقة على ندب الدكتور أمين سعيد عبدالغنى أحمد، الأستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، للعمل بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس لمدة عام، باختصاصات عميد الكلية، مؤكدا على جميع الجهات المعنية بالجامعة تنفيذ القرار.

وقال الدكتور أمين سعيد، إنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى العمل لتنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، التى تهدف إلى النهوض بقطاعات الكلية، واستكمال المسيرة للسابقين فى تحقيق مكانة ورؤية أفضل لكلية الإعلام محلياً ودوليا.

كما سيعمل على استكمال تسلّم وتشغيل تجهيزات الكلية ومرافقها، وتطبيق تجربة "التعليم بالمشروع" لطلاب الكلية، فضلاً عن التوسع فى التعليم الرقمى وإعداد جيل من الطلاب يكون قادراً على مواجهة تحديات العصر، والسعى نحو التحول للإعلام الرقمى، من خلال تغيير لوائح الكلية وتطويرها.

تطوير لوائح الكلية والتوسع فى الرقمنة لمواكبة العصر

وأكد أن للإعلام الرقمي أهمية فى الفترة المقبلة، كونه سيسمح باستيعاب أضعاف الخريجين من الطلاب، بعد إعدادهم وتأهيلهم جيداً للعمل بقطاع الإعلام، بما يتماشى مع متغيرات العصر.

وعن التعليم بالمشروع، أوضح أن الهدف هو مساعدة الطالب فى البحث عن المعلومة بجدية وتوثيقها بدقة، بحيث يكون الطالب قادرا على تنفيذ المشروع بشكل شخصى، من خلال صياغته بشكل علمى وبمساعدة أساتذته، على أن يكون الموضوع متماشياً مع تخصصه، وأكد أن المشروع يعمل على بناء الذات للطالب وتنفيذ ما يرغب فى تحقيقه منذ التحاقه بالكلية.