3 اختلافات بين النهاية المعروضة لـ"الحارث" والأصلية للفيلم

ما زال فيلم "الحارث" للمخرج أحمد نادر، وبطولة الثنائي أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، يُعرض عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، التي حصلت علي حقوق عرضه حصرياً.

وعلمت "الوطن" أن نادر أجرى 3 تعديلات على المشاهد النهائية للفيلم بالاتفاق مع مؤلفه محمد عبدالخالق، أولها الإبقاء علي الفيشاوي حياً رغم وفاته حرقاً في النهاية الأصلية للفيلم، أما ثاني التعديلات فكانت قتل ياسمين رئيس للفنان علي الطيب طعناً بالسكين علي الرغم من حرقه مع الفيشاوي في مشهد النهاية الأصلي.

أما المشهد الثالث، فكان يجمع بين رئيس وابنتها علي أحد الشواطئ، ومنه تكتشف انتقال اللعنة الشيطانية إليها، حيث تم تعديل هذا المشهد ليصبح في عيد ميلاد الابنة، التي يفاجأ والداها برسمها الرمز الشيطاني الذي يظهر علي مدار أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة "الحارث" عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، أسماء جلال.