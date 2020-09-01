تأجيل محاكمة متهمين خطفا طفلا وطلبا فدية 500 ألف جنيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، بتأجيل محاكمة سائقين متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية مالية لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 7715 لسنة 2018 جنح أول العاشر من رمضان، حين تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بإختفاء الطفل "محمود.ص.ع.س" بعد خروجه لشراء إحتياجات خاصة بالمنزل وورود إتصال هاتفي لأسرته من مجهولين طلبوا فدية مالية لإطلاق سراحه.

وأفاد والد الطفل أن المتهمين تفاوضا معه وحددا مبلغ الفدية 500 ألف جنيه ثم أرشداه إلى مكان ترك المبلغ المالي وبعد ذلك هاتفه الجناة وأرشداه عن مكان ابنه، وجرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ""هاني.ف.ع" 28 عامًا سائق و"أحمد.أ.ع.ص" 28 عامًا سائق، يقيمان بالعاشر من رمضان، حيث خطفا المجني عليه حال سيره بالطريق العام وقيدوه ودفعوه كرها عنه إلى سيارة يستقلونها وهددوه بالقتل وطلبوا فدية مالية لإطلاق سراحه.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بارتكابهما الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.