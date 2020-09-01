قنا تحقق المركز الرابع على الجمهورية في عدد محاضر "الذبح خارج المجازر"

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة حققت المركز الرابع على مستوى الجمهورية في عدد المحاضر المُحررة لمخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضح "الداودي" أن مديرية الطب البيطري حررت ٧٦ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي، موجها إلى ضرورة الاستمرار في شن الحملات الدورية لمراقبة محلات الجزارة وتحرير محاضر للمخالفين .