رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيري: إعادة فتح كل المناطق الأثرية مع اتخاذ الضوابط الاحترازية

كتب:

محمد متولي
01:23 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى وزيري

الدكتور مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تعقيم كل المناطق الأثرية والمتاحف، وتم افتتاح جزئي لمتحف الغردقة والهرم، حيث تم إقرار، مؤخرا، إعادة فتح جميع المناطق الأثرية، وفق ضوابط احترازية من قبل وزارة الأثار.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك ضوابط احترازية، مثل ارتداء الكمامات من قبل الزائرين والعاملين، مع عدم تجاوز أعداد السائحين مع المرشد لـ25 شخص في الجولة الواحدة، موضحا أن ذلك القرار صاحبه سعادة كبيرة من الكثيرين في محافظة الأقصر، لاستقبال أول مجموعة أوكرانية بدأت زيارتها في معبد الكرنك، وانتقلوا لزيارة الدير البحري، ومنطقة آثار سقارة.

وأكد أن هناك مجموعات وصلت إلى مصر من أوكرانيا وفرنسا وليتوانيا، والقليل من الصين بمحافظة الأقصر، وسيتم افتتاح العديد من المتاحف الأثرية قريبا، مشيرا إلى أنه قد تم استكشاف كشف أثري جديد مع بداية الموسم، بمنطقة قريبة من محافظة القاهرة.

اقرأ المزيد:

سياحة الإسكندرية: 50 شركة تنظم رحلات شهر العسل إلى بالي في 2021

فتح باب التقدم لدبلوم الدراسات العليا بـ"سياحة وفنادق" الأقصر

مراقبو سياحة إسكندرية لمتسللي الشواطئ: مين هينقذكم؟

صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل بـ3436 منشأة سياحة ونسيج 