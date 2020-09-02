وزيري: إعادة فتح كل المناطق الأثرية مع اتخاذ الضوابط الاحترازية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تعقيم كل المناطق الأثرية والمتاحف، وتم افتتاح جزئي لمتحف الغردقة والهرم، حيث تم إقرار، مؤخرا، إعادة فتح جميع المناطق الأثرية، وفق ضوابط احترازية من قبل وزارة الأثار.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك ضوابط احترازية، مثل ارتداء الكمامات من قبل الزائرين والعاملين، مع عدم تجاوز أعداد السائحين مع المرشد لـ25 شخص في الجولة الواحدة، موضحا أن ذلك القرار صاحبه سعادة كبيرة من الكثيرين في محافظة الأقصر، لاستقبال أول مجموعة أوكرانية بدأت زيارتها في معبد الكرنك، وانتقلوا لزيارة الدير البحري، ومنطقة آثار سقارة.

وأكد أن هناك مجموعات وصلت إلى مصر من أوكرانيا وفرنسا وليتوانيا، والقليل من الصين بمحافظة الأقصر، وسيتم افتتاح العديد من المتاحف الأثرية قريبا، مشيرا إلى أنه قد تم استكشاف كشف أثري جديد مع بداية الموسم، بمنطقة قريبة من محافظة القاهرة.