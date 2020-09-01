الشروط والمستندات المطلوبة لالتحاق خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

يحلم الكثير من طلاب الثانوية العامة والحاصلين على الشهادات العليا بالالتحاق بـ أكاديمية الشرطة، ما جعل أكاديمية الشرطة فترة قبول طلبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من (الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة) حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة لالتحاق الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة، كالتالي:

الشروط المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة

يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي:

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

أ) ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب) توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج) ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

د) أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

هـ) أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د) ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.

- ألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية.

- أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوي طول الطالب ناقص 90.

- ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة

- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%.

- أن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة

- المؤهل الجامعي وإثبات الدرجة العلمية الخاصة بالمتقدم.

- شهادة ميلاد الرقم القومي الخاصة بالطالب.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.