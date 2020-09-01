دعم مستشفيات جامعة الزقازيق بـجهاز "قسطرة قلب الأطفال"

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة دعمت المستشفيات الجامعية بجهاز قسطرة قلب الأطفال الجديد بتكلفة ١٠ ملايين جنيه استعداداً لبدء تشغيله بمستشفي القلب والصدر التابع لقطاع صيدناوي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة القضاء علي قوائم إنتظار المرضي بالمستشفيات، وفي إطار خطة الجامعة لتطوير القطاع الطبي والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأضاف عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تقديم الدعم اللازم لقطاع المستشفيات بجامعة الزقازيق، من خلال توفير الأجهزة الطبية المتطورة واللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مشيراً إلى تدريب الكوادر الطبية علي الإستخدام الأمثل للأجهزة الجديدة بهدف تقديم رعاية طبية وعلاجية لائقة للمرضى المترددين.

وأشار د.وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى بدء أعمال تدريب الكوادر الطبية بقسم قلب الأطفال، اليوم، على إستخدام جهاز قسطرة قلب الأطفال الجديد، تمهيداً للبدء في التشغيل الفعلى للجهاز خلال شهر، بهدف سرعة القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى قلب الأطفال بالمستشفيات الجامعية.