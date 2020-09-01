"مخالفات بناء" وراء احتجاز رجل الأعمال صلاح دياب رهن التحقيقات

مخالفات بناء كانت السبب الرئيسي وراء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب؛ لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه من قبل جهات التحقيق، وقضى دياب عدة ساعات ماثلًا للتحقيقات التي انتهت بحجزه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات.

قرابة 5 ساعات قضاها رجل الأعمال أمام جهات التحقيق التي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وقدم خلالها دياب وفريق الدفاع عنه ما لديهم من دلائل على براءته من تلك التهم بحسب حديثه، لكن جهات التحقيق ساقت عدة تهم ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

وبحسب مصادر أمنية وقضائية أن تحقيقات النيابة مع دياب لم تنته، ولا تزال جارية، وأن النيابة سوف تستكمل تحقيقاتها في الغد معه تمهيدًا لاتخاذ قرار بحقه سواء في مواصلة الاحتجاز، أو إخلاء سبيله فيما نسب إليه من تهم.