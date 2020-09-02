7 معلومات عن حملة "ابدأ مستقبلك".. دربت 1278 معلما

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، الثلاثاء، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مطروح، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وعن طريق نوادى ريادة الأعمال بالجامعات المختلفة، وبحضور غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايسة البياع مدير نادى ريادة الأعمال جامعة مطروح، ووائل عبدالكريم متخصص فى ريادة الأعمال، وأحمد رمضان مؤسس بياعين السعادة، ويأتى ذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.

«الوطن» ترصد في النقاط التالية، أبرز 7 معلومات عن الحملة التي تستهدف تشجيع العمل الحر ونهج ريادة الأعمال لدى طلاب المرحلة الإعدادية، في جميع محافظات الجمهورية.

يتم تنفيذ البرنامج في المدارس عن طريق جلسات فترة كل جلسة (90 دقيقة) بإجمالي 7 جلسات على مدار العام الدراسي.

البرنامج عبارة عن ألعاب وأنشطة مصممة بهدف تنمية فكر ريادة الأعمال، مع إعطاء فرصة لاكتشاف القدرات الخاصة لهؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى مقدمي الخدمة وقياس الأثر.

الحملة وصلت لـ301 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

تم تدريب 1278 معلما على مستوى محافظات الجمهورية على المشروع.

تتم الحملة داخل الجامعة في صورة يوم تدريبي يتضمن لقاءات للطلاب مع ذوي الخبرة في رياد الأعمال ونماذج شابة ناجحة تعد بمثابة قصص نجاح لرواد أعمال شباب في المجالات المختلفة والعديد من ورش العمل التي يقوم بها متخصصون في مجال ريادة الأعمال لتدريب الطلاب بشكل عملي.

نظمت الحملة ندوات تدريبية في جامعات: أسوان، حلوان، الإسكندرية، المصرية الصينية، والمصرية اليابانية.

تنظم الحملة بالتنسيق مع وزارات: التعليم، التعليم العالي، والتجارة والصناعة.