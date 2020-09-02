استحداث منظومة اعتماد وجودة "مدمجة" بعد الأخذ بالتعليم الهجين

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، إن الهيئة مهتمة بملف جودة التعليم، في إطار استراتيجية الدولة بتطوير وتحديث التعليم المصري على كافة مستوياته، لافتة إلى اعتماد نظام للاعتماد والجودة يقوم على النظام "المدمج"، حيث يجمع بين التعامل الإلكتروني، والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية أيضاً.

وأضافت "يوهانسن"، في تصريح لـ"الوطن"، أن "الهيئة" وضعت مجموعة من الإجراءات واستحدثت عدة آليات لمباشرة اعتماد المؤسسات التعليمية في العام الدراسي المقبل، بما يضمن سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات، وأعضاء فريق الزيارة، بما يتوافق مع نظام الدمج أو التعليم الهجين، بين نظام التعليم وجها لوجه والتعليم الإلكتروني.

وأشارت رئيس "جودة التعليم"، إلى أن المؤسسة المتقدمة للاعتماد أو التي تم تأجيل الزيارة لها، نظراً لظروف جائحة كورونا، فستقدم برنامجها للعام الأكاديمي 2019/ 2020، على أن يتضمن الإجراءات التنفيذية التي قامت بها المؤسسة خلال الفصل الدراسي الثاني أثناء جائحة كورونا، وسبل الدعم التقني والتدريب التي وفرتها المؤسسة التعليمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، وطرق تقييم الطلاب بالمؤسسة ووسائل تأمينها وكيفية ادارتها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لمواجهة الصعوبات والتحديات والمواقف الطارئة.

ولفتت إلى أن المؤسسة التعليمية، ستتقدم أيضا بالإجراءات التى اتبعتها المؤسسة لمكافحة انتشار العدوى، وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضحت أن المؤسسة ترفع فيديو تعده عن نفسها تتضمن توضيحاً لمواردها مثل المدرجات والمعامل والمكتبة والملاعب وغيرهم، وتوثيق لأهم الأنشطة التعليمية والطلابية، بالإضافة لباقي المستندات المطلوبة منها.

وقالت إن الزيارة بنظام "الاعتماد المدمج"، تتضمن 3 مراحل، الأولى هي المراجعة الإلكترونية عقب رفع الملفات على نظام معلومات الهيئة، والثانية هي زيارة افتراضية تتم على يومان، والتي تضم ملاحظة أنشطة التعليم، والتعلم عن بعد.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة تضم الزيارة الميدانية، وتتم في الأسبوع التالي للزيارة الافتراضية، وتضم لقاءات حية، وملاحظة للأنشطة، والموارد التعليمية، والتحقق من كفاءة البنية الالكترونية التي تتيح التعليم الهجين.

واختتمت "عيد"، تصريحاتها مؤكدة أهمية وحتمية تطوير نظم التعليم المدمج (الهجين) والتحقق من ضمان جودة مثل هذه النظم المستحدثة من خلال توازن الأنشطة الافتراضية والمكانية والاستفادة من الممارسات الجيدة في دول العالم.

وتابعت: "سيظل التعليم الإلكتروني بمثابة مكمل للتعليم الأساسي، وليس بديلا للتعليم المباشر، موضحة أنّ التعليم عن بعد أصبح ضرورة، وسيزيد الاعتماد عليه في المستقبل".

وأكدت أنّ المعلم والمؤسسة التعليمية أيا كانت مدرسة أو جامعة، لها أهمية قصوى في حياة الطالب، لأنها تمثل التفاعل المباشر بين الطرفين داخل بيئة علمية تنافسية، وبيئة اجتماعية تنشأ وتتشكل داخلها الصداقات والعلاقات الإنسانية التي تظل ممتدة طوال حياتنا.