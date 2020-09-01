ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببورسعيد

تحفظ الطب البيطري ببورسعيد على طنين و675 كيلو لحوم ودهون بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة، اليوم، للتفتيش على الأسواق والمنطقة الصناعية.

وقال الدكتور عاطف عيسى، مدير مديرية الطب البيطرى، إن الحملة شارك فيها قسم التفتيش على اللحوم برئاسة دكتور أسامة العزبي، وطبيب التفتيش الدكتور أحمد الليلي، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، وتمكنت من ضبط 100 كجم دهون بلدية و 500 كجم لحم برازيلى و75 كجم قلوب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالمنطقة الصناعية، جنوب المحافظة، كما تم ضبط طنين من اللحوم البرازيلية، تبين أن بياناتها الخارجية غير مطابقة لبياناتها الداخلية، داخل مصنع شهير لإنتاج اللحوم المصنعة.