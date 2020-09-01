"البنية التحتية بالإسكان": البناء خارج الحيز العمراني يكلف الدولة الكثير

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الأسكان للمرافق والبنية التحتية، إن الوزارة ملتزمة بتوصيل المرافق للمباني داخل الحيز العمراني بشكل مجاني، ومن خارجها فيجب عليهم التصالح مع الدولة، ومن ثم يتم توصيل المرافق لهم على حساب الدولة والتمويل المتاح.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن البناء العشوائي يؤثر على المواطنين بالمقام الأول ثم الدولة، حيث أن المحطات التي يتم تصميمها تقوم بهدف الاستمرارية لأعوام عديده مستقبليه، ونتيجة للبناء العشوائي تضطر الحكومة لإجراء توسعات بتلك المناطق وهو ما يكبد الكثير على موازنة الدولة، موضحا أن البناء الغير مخطط يقلل من مساحات التباعد بالشوارع بين العقارات، وهو ما يؤثر على عدم قدرة كافة الأجهزة بالدخول لإصلاح الأعطاء التي تطرأ بتلك المناطق: "بناخد فترة أطول والحاجة اللي ممكن تاخد ساعتين بتاخد يومين علشان مش بنقدر ندخل غير بالعامل البشري بس للإصلاح".

وأكد أن المواطن يجب عليه الذهاب للحي أو مديرية الإسكان ويقوم بتقديم البيانات ومن ثم يتم دراسة الأمر وإخبار المواطن بمدى مخالفة العقار، والخدمات الغير مخطط لها يؤثر على الخدمات ويؤدى إلى أعطال كثيرة، مشيرا إلى أن التصالح يخص كل شخص على حده، وعلى كل شخص يذهب للوحدات المحلية ويقوم بتجهيز الأوراق ويقدمها للجنة المعنية وهي التي تقوم بالفصل في ذلك الشأن، وأي مواطن يمكنه التوجه للحي التابع له العقار للتأكد من أنة مخالف أم لا.

وتابع: "كنا هنلاقي القري اشتبكت ببعضها والمدن برده وهتكون فيه مشاكل في الحدود الإدارية الخاصة بالمناطق، وكمان بيكلف الدولة ملايين المليارات في إدخال المرافق المرخصة".