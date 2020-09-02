مصطفى قمر ينشر صورة جديدة مع زوجته.. والجمهور: "أقمر منك"

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة جديدة له رفقة زوجته غادة، بإحدى القرى السياحية الكبرى، وذلك خلال عطلته الصيفية التى بدأت عقب إحيائه لحفل مكتبة الإسكندرية منذ أيام.

أعجب بالصورة عدد كبير من جمهور قمر، بسبب ملامح زوجته الطفولية

والجميلة التى ظهرت فى الصورة، والتى أدت إلى أن أحد متابعيه يقول له "أقمر منك".

أحيا الفنان مصطفى قمر، حفلا غنائيا كبيرا، فى مكتبة الإسكندرية ضمن جدول المكتبة للحفلات الصيفية.

فاجأ قمر جمهوره بمشاركة شقيقه الفنان ياسر فى غناء عدة أغنيات خلال الحفل الذى حضره عدد كبير من جمهوره.

يذكر أن قمر يستعد لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" خلال الأيام القليلة المقبلة.