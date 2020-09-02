الموافقة على 1948 طلبا لتقنين أراضي الدولة ببني سويف حتى الآن

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالى عدد الموافقات لطلبات تقنين أراضي الدولة وصل إلى 1948 طلبا منذ فتح باب التقدم وحتى الثلاثاء، حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع رقم 56 أمس الثلاثاء، للجنة البت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة العليا، على 74 طلب تقنين جديدا، وقبول 2 تظلم، من إجمالي مناقشة 143 طلبا، بينها 91 طلب تقنين جديدا، و52 تظلما.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي عدد العقود المحررة لتقنين أراضي أملاك الدولة وصل إلى 701 عقد بواقع 523 عقد مبانٍ، و178 عقد أرض زراعة، لافتا إلى البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تمنع إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

وترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 56 للجنة البت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة العليا، بحضور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقى سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالأمر.