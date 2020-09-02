"عدوك ابن كارك" كليب جديد لـ السيد رزق

انتهى المطرب السيد رزق، من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "عدوك ابن كارك"، إخراج نبيل مكاوى، الكليب من إنتاج شركة Mg moogoda media production للمنتج مصطفى جوده، وأحمد رؤوف منتج منفذ.

وأوضح المنتج مصطفى جودة في بيان، أن الأغنية من كلمات حسن عطية وألحان احمد العتبانى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، مُشيداً بموهبة السيد رزق نجم النسخة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، قائلا: "السيد شاب من الإسكندرية صوته حلو جدا، وملامحه مصرية وشرقية جدا وسيكون مفاجأة للجمهور".

وصرح شريف عادل مدير شركة Mg moogoda media production: "أن الأغنية طربية، ولحنها يمس القلب وستنال إعجاب الجمهور ان شاء الله".

وكشف شريف عادل، أن الكليب سيعرض قريبا فور الانتهاء من التصوير.

يذكر أن المطرب السيد رزق، كان أحد المتسابقين المصريين في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة، ضمن فريق الفنانة أحلام.

واستطاع السيد رزق، تحقيق ملايين المشاهدات للفيديو الخاص بتجربة الأداء أمام اللجنة، التي قام فيها بأداء اغنية لسيد درويش.