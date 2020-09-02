رولزرويس تكشف عن GHOST: بساطة وقوة ورفاهية

أعلنت رولزرويس العلامة البريطانية العريقة التابعة للبافارية BMW GROUP، أمس، GHOST 2021، بتصميم بسيط يجمع بين القوة والرفاهية المفرطة، حيث تعد "جوست" 2021، جيل جديد وليس "فيس ليفت".

ظهرت "جوست" لأول مرة فى 2010، وأجريت عليها تحديثات "فيس ليفت" فى عام 2014، وأمس أعلنت رولزرويس عن الجيل الثانى الجديد كليا من "جوست".

تعمل "جوست" بمحرك Twinturbo سعة 6.8 لتر مكون من 12 أسطوانة بقوة 571 حصان وعزم 850 نيوتن متر، حيث يبدأ السعر الابتدائى ل"جوست" من 332 ألف دولار اى ما يعادل 5 مليون 224 ألف جنية مصرى بدون ضرائب او جمارك