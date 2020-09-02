الحديد يستقر بأسعار تتراوح بين 9400 و9700 جنيه للطن

سجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم، استقرارًا سعريًا لليوم الثاني على التوالي بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي، وبيع في أكبر 5 شركات منتجة بأسعار تتراوح ما بين 9400 و9700 جنيه للطن.

ويباع حديد عز بأسعار تتراوح مابين 9650 و9700 جنيه للطن، وسجّل طن حديد المصريين سعرًا تراوح ما بين 9400 و9450 جنيها للطن.

فيما بلغ سعر حديد بشاي، 9550 جنيها للطن، وبيع حديد العتال 9550 جنيها، وحديد عطية بيع 9400 جنيها للطن.