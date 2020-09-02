"البنك الإسلامي" يبحث مع "الوكالة الألمانية" تمويل مشروعات تنموية

بحث رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، مع القنصل العام الألماني بجدة، هولجر زيجيلار، آفاق التعاون بين البنك والوكالة الألمانية للتعاون الفني في مجالات التمويل المشترك للمشاريع بالبلدان الأعضاء والمنح الدراسية والانضمام إلى صندوق العيش والمعيشة وتبادل الخبرات.

مباحثات "حجار"، تأتي بعد يوم من لقاء افتراضي مع المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، دكتور سيدي ولد التاه، ناقشا خلاله العلاقةَ بين المؤسستين، وتمّ الاتفاق على تعزيز الاستثمار والصكوك والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتمويل المشترك لفائدة البلدان الأعضاء.