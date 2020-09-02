4 نصائح لتناول "الباراستيامول"

إذا كنت تتناول أدوية خافضة للحرارة تحتوي على المادة الفعالة "الباراسيتامول"، فعليك الحذر واتباع مجموعة من النصائح الدوائية، حتى لا يأتي الدواء بمفعول عكسي، وهو الأمر الذي نصح به، مركز المعلومات الدوائية، التابع للهيئة المصرية للدواء، ولخص المركز هذا الأمر في 4 نصائح نستعرضها في النقاط التالية.

1) يجب ترك 4 ساعات على الأقل بين الجرعة الأولى والثانية.

2) يمكن أن يستخدم وقت الحمل والرضاعة ولكن مع الالتزام بالجرعات المحددة.

3) يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل أخذه مع أدوية الصرع والدرن ودواء وارفارين المضاد للتجلط.

4) يجب استشارة الطبيب إذا كان هناك حساسية مفرطة من تناوله، أو حمى مستمرة أكثر من 3 أيام، أو ألم مستمر أو التهاب في الحلق.