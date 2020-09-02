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محمود مسلم

تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بمدينة دهب

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حماده الشوادفي
12:37 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ازالة التعديات

ازالة التعديات

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة من قبل المواطنين، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، وذلك بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت منطقة الزرنوق بالعصلة، لتنفيذ 6 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 1339,5 متر مربع.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى إخطار المواطنين بموعد حملة الإزالة، لاتخاذ ما يلزم حول نقل أغراضهم، وجرى تنفيذ قرارات الإزالة دون أي معارضة من الأهالي، باستخدام اللوادر والدقاق لرفع الأنقاض.

وأكد على استمرار حملات الإزالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها.

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