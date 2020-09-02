المطار يستقبل 53 رحلة تقل 7 آلاف راكب اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، 53 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 53 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، تقل على متنها 6 آلاف راكب.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات المطار تشهد، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول 13 ألف راكب تقل على متن 106 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي في توقيت ذروة وصول الرحلات، أمس؛ لمتابعة أول يوم تنفيذ القرار الصادر من الحكومة المصرية بشأن تقديم جميع القادمين من مختلف الجنسيات إلى مطارات مصر شهادة تحليل PCR؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

كما تابع سير العمل بالمطار واطمأن على آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مكتب الحجر الصحي وتأكد من انسيابية حركة الركاب بالصالات.

وخلال الجولة، تابع الوزير الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة داخل المبني، ورافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء طارق نصير مساعد الوزير، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

كما تابع الوزير منظومة الكاميرات الحرارية التي تقوم بقياس درجات الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا بصالات السفر والوصول.

وأكد وزير الطيران أن مطار القاهرة شهد انتظامًا في العمل تزامنًا مع بداية تطبيق القرار، مؤكدًا علي جاهزية المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الحجر الصحي، وغيرها من الجهات العاملة؛ لمتابعة إجراءات سفر ووصول الركاب بما يضمن التزام الجميع بتطبيق كل المعايير والضوابط اللازمة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد عنبة على عدم التهاون في تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران؛ لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين.