بدء تلقي طلبات الحصول على شقق مشروع 496 وحدة بشرم الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عن فتح باب تلقي طلبات الحصول على وحدة سكنية بمشروع الـ496 وحدة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، إن هذه الوحدات تعد المرحلة الرابعة والأخيرة في مشروع السكن بديل العشوائيات بمنطقة "الرويسات"، مشيراً إلى أنه سيتم تلقي طلبات المواطنين لمدة 15 يوماً، بداية من اليوم الأربعاء 2 سبتمبر وحتى الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.

وأوضح رئيس المدينة أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي 6 صور لبطاقة الرقم القومي للمتقدم، وصورة الرقم القومي الخاص بالزوجة، وشهادة ميلاد للمتقدم والزوجة والأبناء، وشهادات قيد الأبناء بمدارس المدينة، وصورة لقسيمة الزواج، وكشف تأمينات اجتماعية، وخطاب من الأحوال المدنية.

كما تتضمن قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقات، وشهادة وفاة الزوج للأرامل، بالإضافة إلى تقديم إقرار من الشهر العقاري بصحة البيانات، ومحضر تصالح من مجلس المدينة للمتعدين على أملاك الدولة.

وأكد "السولية" أنه جرى تشكيل لجنة لفحص طلبات المتقدمين أولاً بأول، ومخاطبتهم لاستكمال المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم فقط.