إطلاق جائزة الشاعر سيد عبدالرازق لشعر الفصحى والعامية بأسيوط

أعلن نادي القصة بأسيوط مساء أمس، إطلاق جائزة الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق لشعر الفصحى والعامية بهدف تشجيع التنافس بين الشعراء المصريين، ما يخدم الممارسة الإبداعية وقضايا المجتمع.

وقال الأديب أشرف عكاشة رئيس نادي أدب أسيوط، إن أمانة الجائزة تستقبل أعمال الراغبين في المشاركة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأضاف عكاشة أن الجائزة تتضمن جوائز مادية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى دروع التكريم، حيث يتم الاحتفال بالفائزين في احتفالية كبرى للنادى تقام على هامش مؤتمره السنوي المقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل وهو الموعد الدائم على مدار الأعوام الماضية، وذلك برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أشار الأديب علي عبدالرازق المشرف العام على المسابقة، إلى أنها متاحة لجميع الشعراء المصريين وغير محددة السن أو موضوع التنافس، كما أنها تشمل التنافس في مجالات الفصحى والعامية على ألا تزيد المشاركة عن قصيدة واحدة لا تزيد عن 35 بيتًا للقصيدة العمودية أو 50 سطرا شعريا لقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، على ألا تكون القصيدة منشورة أو فائزة في مسابقة أخرى.

وأضاف أن استلام الأعمال يتضمن إرفاق السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي وإقرار عدم النشر أو الفوز به من قبل وذلك على البريد الإلكتروني للنادي nadabasyut@gmail.com وحتى 1 نوفمبر القادم على أن تعلن النتائج في ديسمبر القادم.

يذكر أن الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق من أبناء محافظة أسيوط، ويعمل طبيبا بيطريا بمديرية الطب البيطري بأسيوط، وقد فاز مؤخرًا بجائزة الفيصل العالمية في المسرح الشعري بالمملكة العربية السعودية، كما حاز جائزة البردة العالمية مرتين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الحرية من دولة فلسطين، وجائزة أحمد مفدي التقديرية من المملكة المغربية، وجائزة وزارة الثقافة المركزية عن ديوان يقامر شعره، وعدة جوائز من مؤسسات ثقافية وجامعية، هذا وللشاعر 5 دواوين شعر مطبوعة إلى جانب عدد من دواوين الشعر تحت الطبع، فضلاً عن أعمال أخرى في الدراسات النقدية وعلم العروض إلى جانب التأليف المسرحي وتأليف الأغاني، هذا إلى جانب نشاطه الثقافي البارز وتطوعه بتقديم العديد من ورش العمل وجلسات اكتشاف المواهب الجديدة وصقلها.