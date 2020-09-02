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أحياء الإسكندرية تتصدي للبناء المخالف بتنفيذ 7 قرارات إزالة

كتب:

مروة مرسى
06:57 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات، ضمن خطة الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لمنازل وأسوار مخالفة ووحدات سكنية بأحياء "برج العرب وغرب وشرق والعامرية أول والعامرية ثان"، فضلاً عن تنفيذ 3 قرارات إزالة لمباني مخالفة على أراضي زراعية بقريتي "الجزائر والبصرة" وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

كان محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضي.

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