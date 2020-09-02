رئيس التحرير

محمود مسلم

توفير 468 فرصة عمل بالقليوبية.. تعرف عليها والأوراق المطلوبة

كتب:

حسن صالح
01:34 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفير 468 فرصة عمل لشباب المحافظة من أصحاب المؤهلات المتوسطة والحاصلين على مؤهلات عليا والشهادة الإعدادية وبدون مؤهل، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، إلى أن الوظائف المتوفرة في شركات للملابس الجاهزة والأسلاك بقليوب وشبرا الخيمة، وناشدت الشباب الراغب في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام مديرية القوى العاملة في مدينة بنها، أو إلى مكتب التشغيل التابع لمحل إقامتهم.

وتتمثل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي، وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها، وصور شخصية.

اقرأ المزيد:

"قوى عاملة القليوبية" تعلن عن وظائف للشباب بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه

محافظة القليوبية تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

"تعليم القليوبية" تفتح باب التقدم لعدة وظائف قيادية متنوعة

"تعليم القليوبية" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة

محافظ القليوبية يجتمع بـ"العليا للقيادات" لشغل وظائف مديري الزراعة

محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لشغل وظائف شاغرة

سقوط "مستريح جديد" في القليوبية.. يوهم الشباب بتوفير وظائف لهم

محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا للقيادات لشغل وظائف

الانتهاء من الامتحان التحرير لـ"وظائف القيادات المحلية" في القليوبية

محافظة القليوبية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة