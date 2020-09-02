توفير 468 فرصة عمل بالقليوبية.. تعرف عليها والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية عن توفير 468 فرصة عمل لشباب المحافظة من أصحاب المؤهلات المتوسطة والحاصلين على مؤهلات عليا والشهادة الإعدادية وبدون مؤهل، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، إلى أن الوظائف المتوفرة في شركات للملابس الجاهزة والأسلاك بقليوب وشبرا الخيمة، وناشدت الشباب الراغب في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام مديرية القوى العاملة في مدينة بنها، أو إلى مكتب التشغيل التابع لمحل إقامتهم.

وتتمثل الأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسي، وشهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها، وصور شخصية.