"بين البايع والشاري" القانون يحدد من يسدد تصالح الشقة المخالفة

مع تأكيد الحكومة أن نهاية سبتمبر هو خط النهاية للمهلة الممنوحة لمخالفي البناء لتقنين أوضاعهم، والشروع في استكمال إجراءات تحويل الوحدة السكنية والعقار لمبنى شرعي، يظل السؤال الأبرز عمن يدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء البائع أم مشترى الشقة، لتجيب "الوطن" عن تفاصيل هذا السؤال في السطور التالية..

يقول الدكتور أسامة عبيد، المُحامي بالنقض ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لـ"الوطن"، إن تلك المسألة لها حالتان، وهما:

شقة مباعة قبل صدور القانون فى أبريل 2019: هنا بحسب وكيل حقوق القاهرة، فإن بائع الشقة قام ببيعها للمشتري - الشاغل الحالى للوحدة- قبل صدور القانون، وقبل أن يعلم بوجود قانون يخص العقارات المخالفة، وبناء على ذلك فلا مسؤولية قانونية على بائع الشقة، وأصبح الشاغل الحالي هو المُلزم قانونا بدفع قيمة التصالح للعقار.

شقة مباعة بعد صدور القانون فى أبريل 2019: يشير الدكتور أسامة عبيد إلى أن في هذه الحالة من سيقوم بشراء شقة مخالفة من مالكها الأصلى أو من صاحب العقار - العمارة- سيطلب قبل توقيع عقد بيع الشقة من مالكها الأصلى أن يقوم بسداد قيمة التصالح.