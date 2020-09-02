عاجل.. الحكومة تقرر إيصال الغاز لـ18 مليون شقة خلال 48 شهرا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن بشرى خير جديدة للمصريين خلال الفترة المقبلة، إذ أكد وجود خطة حكومية لتوصيل الغاز الطبيعي لقرابة 18 مليون وحدة سكنية خلال الـ48 شهرا المقبلة.

وقال "المركز"، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، إن مصر وصّلت الغاز الطبيعي لـ6 ملايين وحدة سكنية فقط على مدار 25 عاما حتى عام 2014، ومنذ هذا العام حتى الآن تم توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط.

وأضاف "معلومات الوزراء"، أنه من المستهدف وصول العدد إلى 18 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة.

وتابع: "في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/ 2023، واقتصار الاستيراد على الزيت الخام، بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعًا، أهم تلك المشروعات، هو توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من الوحدات السكنية".

ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال العمل على 44 مشروعاً في قطاع البترول.