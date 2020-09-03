100 جهاز حاسب لتسجيل رغبات طلاب المرحله الثانية بجامعة المنيا

واصل فرع مكتب التنسيق بجامعة المنيا، استقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين علي الحد الأدنى لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية، بالمعامل التي وفرتها الجامعة تسهيلًا على الطلاب في عملية التسجيل، بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص، ومبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، حيث يبدأن عملهما من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة وفرت أكثر من 100 جهاز حاسب آلي بمعاملها، للتسهيل علي طلاب المرحلة الثانية بالتنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم عن طريق الخدمة المجانية المتاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق على مدار الأيام التي تحددها وزارة التعليم العالي لكل مرحلة، وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، مؤكدًا على دور الجامعة في اتباع كافة إجراءات السلامة للحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا، وإلزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي الذي لن يُسمح الدخول بدونه، واتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والمترددين.

أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن القطاع قام بتوفير اخصائيين متخصصين ومؤهلين لتوجيه الطلاب عند اختيار رغباتهم، وتقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة والمتاحة بالمرحلة الثانية، وتنبيه الطالب عند اختيار كلية خارج نطاقه الجغرافي، وذلك خلال استيفاءه الـ75 رغبة المخصصة له، مشيراً أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغابته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل تم تسجيله، وسيتم اعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذي قام الطلاب بتسجيل رغباتهم عليه.