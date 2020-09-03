حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:04 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء
مولود برج الجوزاء من الشخصيات المحبة لتجربة كل ما هو جديد، كما أنّه اجتماعي ويتفاعل بسرعة كبيرة من الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.