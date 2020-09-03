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حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان يتسم بالحزم في أغلب المواقف، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في منزلك الخامس يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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