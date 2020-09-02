وحدة مركزية مجهزة بأحدث التكنولوجيا بالجيزة لرصد التعديات الجديدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافة لإنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين متدربين ومتفرغين، لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكّدًا دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف "راشد"، ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لرؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف أي رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة.