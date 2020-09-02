1500 طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا بـ"تجارة سوهاج"

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية التجاره بمقر الجامعة الجديد، اليوم، رافقه الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الرشيدي، عميد الكلية، والدكتور محمد الصغير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشدد "عزيز" خلال جولته، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم خلال أداء الامتحانات وخلق مسافة آمنة بين كل طالب مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحان، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدي إن ١٥٠٠ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا "تمهيدي الماجستير وتاهيلي دكتوراه و الدبلومات المختلفه" حيث تم توزيعهم على ٤٠ لجنة، موضحًا أن أعمال الامتحانات تستمر حتى ٢١ سبتمبر الحالي .