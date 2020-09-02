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"طوخ" تدشن حملات لرفع تراكمات القمامة بالقرى

كتب:

حسن صالح
06:30 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت الوحدات المحلية بقرى مدينة طوخ حملات مكبرة، اليوم، لرفع تراكمات القمامة بتعليمات من رئيس المدينة، وشملت الحملات قرى "ترسا، أجهور، الدير، وميت كنانة".  

فى ترسا قاد "إيهاب مهدي" رئيس الوحدة المحلية حملة إستهدفت رفع القمامة بقرى الوحدة استجابةً لشكاوى المواطنين، واستعانت الحملة بسيارة كسح لسحب المياه المتراكمة من الشوارع، ولودر لرفع تراكمات القمامة بالطريق الزراعي السريع بنطاق الوحدة. 

وفى قرية أجهور الكبرى، قاد الدكتور محمد أبوالنور، رئيس الوحدة المحلية، حملة نظافة شملت مجمع المدارس وشارع عملية المياة ومنطقة السد بالقرية، فيما ترأست ريهام عبد الرحيم، رئيس قرية الدير، حملة لرفع الأتربة وتسوية طريق "طوخ -  شبين القناطر" الذي يعد من أهم الطرق الحيوية. 

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