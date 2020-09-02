بالأسماء.. وزراء حكومة المشيشي بعد منح الثقة بالبرلمان التونسي

منح النواب التونسيون، فجر اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، لكنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتيّة بالبلاد.

ونال الفريق الحكومي الذي شكله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي، من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائبًا من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر.

فيما أعلن مجلس نواب الشعب التونسي خلال افتتاح الجلسة العامة، عن غياب 54 نائبًا، بينما حضر 156 نائبًا.

وأكد المشيشي، أن حكومته ستعمل على الإنجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية للمواطن، وبحث حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة.

وصرح المشيشي بعد منح حكومته الثقة: "إنني فخور بهذا الدعم"، مضيفا أن الحكومة يمكنها "التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".

وفيما يلي قائمة الوزراء الذين تقدم بهم هشام المشيشي ليتولوا الحقائب لوزارية في حكومته:

وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.

وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وزير العدل محمد بوستة.

وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.

وزير تكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل كريم.

وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق.

وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال.

وزير الصحة فوزي المهدي.

وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري.

وزير الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير.

وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي.

وزير المرأة والطفولة وكبار السن إيمان هويمل.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش.

وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بو سعيد.

وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي.

وزير السياحة الحبيب عمار.

وزير التربية فتحي السلاوتي.

وزير التعليم العالي ألفة بن عودة.

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات معمجلس نواب الشعب علي الحفصي.

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.

وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي.

كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار خليل شطورو.