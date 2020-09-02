سياسي تونسي: الحكومة الجديدة ليست حزبية.. تخدم الدولة وتنتصر للمواطن

قال المحلل السياسي التونسي أبوبكر الصغير إن هناك انطباعًا إيجابيًا من قبل الشعب التونسي تجاه الحكومة الجديدة التي أدت اليمن الدستورية اليوم برئاسة هشام المشيشيي، موضحًا أن التونسيين عانوا خلال الـ10 سنوات الماضية من التصارع الحزبي والذي أدى إلى خراب البلاد.

وأشار "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الشعب أحس بأمل من الحكومة الجديدة، حيث إن الحكومة الجديدة بعيدة عن المشهد السياسي ولا تنتمي لاي حزاب، مؤكدًا أن هذا التجديد في اختيار الحكومة تسبب في غضب الأحزاب التي تحتكر السلطة.

وأكد المحلل السياسي التونسي، أن هذه الحكومة هي أول حكومة من نوعها بعد ثورة 2011، حيث إنها انتصرت للمواطن التونسي وللدولة لا لحزب يبحث عن احتكار السلطة، والحكومات السابقة في تونس كانت تبحث عن خدمة احزابها، والحكومة الجديدة تكون ذات مهمة خدمة الدولة والشعب.

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وتابع : "هذا هو طلب المواطن العادي الذي تسببت الحكومات السابقة في مشاكل اجتماعي كبرى يواجهها حتى الآن"، موضحًا أن الحكومة ستدفع إلى نوع من الإنقلاب في المشهد السياسي التونسي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن رئيس الدولة دفع بهذه الحكومة بعيدة عن الأحزاب ورغم اختلاف الأحزاب عليها.

وأشار إلى النهضة تدرك أن حل البرلمان الآن وهذه الفترة بالأخص ليس في صالحها، حيث أن كل استطلاعات الرأي تظهر تراجع النهضة، موضحًا أن الانتخابات الأخيرة أظهرت فوز المستقلين على حركة النهضة وهو ما يُظهر التراجع الكبير الذي حل بالحركة خلال الفترة الماضية.