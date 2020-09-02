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"زي ما انتي" لعمرو دياب ضمن أكثر 20 أغنية استماعا على مستوى العالم

الهضبة طرح كليبا مصورا للأغنية من حفله الأخير بالساحل الشمالي

كتب:

محمود الرفاعى
09:59 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
عمرو دياب

عمرو دياب

في مفاجأة كبيرة تصدرت اغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا حول العالم، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الأغاني استماعًا حول العالم خلال الأيام الماضية.

وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعًا منذ أن طرح الهضبة كليب مصور لها من حفله الأخير بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.

أغنية "زي ما انتي" صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

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