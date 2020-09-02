عاجل.. حبس صلاح دياب 15 يوما لتهربه من سداد 11 مليار جنيه

قررت جهات التحقيق تجديد حبس رجل الأعمال صلاح دياب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص"لابوار"، بالإضافة إلى اتهامه في عدة قضايا منها الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة وبلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.

قرابة 5 ساعات قضاها رجل الأعمال أمام جهات التحقيق التي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وقدم خلالها دياب وفريق الدفاع عنه ما لديهم من دلائل على براءته من تلك التهم بحسب حديثه، لكن جهات التحقيق ساقت عدة تهم ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية.

وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت إن جهات التحقيق تجري تحريات بشأن الاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال صلاح دياب، في قضايا مخالفات بناء في مصنع يمتلكه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وأضافت المصادر، أن جهات التحقيق قررت أمس، حجز دياب 24 ساعة على ذمة التحريات، ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق معه خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، لصدور أحكام قضائية بحقه في مخالفات بناء بمصنع "لابوار" بمنطقة البساتين.